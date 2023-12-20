Sosyal medyada yeni tehlike 'Tiktok dilenciliği'

KPSS 2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
Özel okullarda KDV çıkmazı
Özel okullarda KDV çıkmazı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Usulsüz atamalar müfettişlere takıldı! Başkan hakkında iddianame hazırlandı
Liselilere 'yazılım' dersi
Liselilere 'yazılım' dersi
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
Moody's'ten Türkiye raporu: Toparlanma zaman alacak
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyada yeni tehlike 'Tiktok dilenciliği'

Öğrencilerin okul ihtiyaçları bahanesiyle sosyal medya üzerinden para istediği canlı yayınlar oldukça arttı. 'Tiktok dilenciliği' denilen bu yöntem konusunda uzmanlar uyarıyor: Kötü niyetli kişilerle karşılaşabilirler. Ebeveynler çocuklarını takip etmeli

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 08:28, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 08:23
Yazdır
Sosyal medyada yeni tehlike 'Tiktok dilenciliği'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İlim Yayma Ödül Töreni'nde bir kez daha dikkat çektiği sosyal medyanın olumsuz etkileri gün geçtikçe vahim olaylara sahne oluyor. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar, sosyal medya platformlarının neden olduğu ahlaki yozlaşmanın kurbanı oluyor. Son zamanlarda Tiktok'ta okul çağındaki çocukların para isteyen canlı yayınları oldukça arttı. Öğrenciler canlı yayında okul ihtiyaçları ya da burs gibi yalandan bahanelerle adeta karşı tarafa yalvararak para istiyor. Bu yönteme "Tiktok dilenciliği'' deniliyor. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, "Sosyal medya platformları üzerinden yapılan canlı yayınlar özellikle ergenlik dönemine geçen çocukların kolay yönden para kazanma düşüncesiyle yapılmaktadır. Bu türden canlı yayınlar çocuklarının sapık, terörist, narsist bir kişiyle iletişime geçmesine neden olabilir. Bu durumun ebeveynler tarafından kontrol edilmesi, buna izin verilmemesi gerekmektedir. Kilit rol ebeveynlerde" dedi.

AKRAN ZORBALIĞINI TETİKLEDİ

SABAH'a konuşan Kamer son yıllarda akran zorbalığının artmasındaki en önemli nedenlerden birinin de sosyal medya platformları olduğunu söyledi. Kamer, "Akran zorbalığını tetikleyen şeyler değişti. Eskiden çocuklarımızı sadece televizyonda şiddet içeren içeriklerden, dergilerden, mecmualardan koruyorduk. Şimdi dijital dünya var ve içerikler neredeyse sonsuz. Buna bağlı olarak akran zorbalığı da arttı. Öğrenciler maalesef bu işleri normalleştirdi'' dedi.

AİLELER NE YAPMALI?

Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için en kritik görevin ebeveynlerde olduğunu belirten Tunay Kamer, ailelere şu önerilerde bulundu:
* Sosyal medya platformlarında 13 yaş sınırlaması olduğu düşüncesiyle çocuklarımız nasılsa hesap açamaz diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü çocuklar yaşlarını büyük gösterip hesap açabiliyorlar. Bunun herhangi bir kontrolü yok.
* Çocuğa sosyal medya hesabı açıyorsanız da bu hesabın direkt mesajlaşma özelliğinin kapatılması, tanımadığı kişilerle mesajlaşmasını engeller. Bu da birtakım iyi niyetli olmayan insanlarla iletişim kurmasını engellemiş olur.
* Açılan sosyal medya hesabının gizli olması önem taşımaktadır. Tanımadığınız birinin çocuğunuzun paylaştıklarını görmesini engellemiş olursunuz.
* Sosyal medya hesaplarına veya akıllı telefonlara kredi kartı tanımlanmaması da büyük önem taşımaktadır. Buradan tehdit ya da arkadaş baskısı sonucu istenmeyen harcamalar gerçekleşebilir ve aile bütçesi zor durumda kalabilir.
* Sosyal medya kullanımında ebeveynlerin çocuklarına örnek de olması gerekiyor. Sizin yaptıklarınızı çocuklardan istemek gerektiği düşüncesiyle getirdiğiniz kısıtlama veya yasaklara sizin de uymanız, çocukların dijital okuryazarlık seviyeleri için çok önem taşımaktadır.
* Sosyal medya hesaplarının şifrelerinin mutlaka ebeveynlerinde olması gerekmektedir. Ara sıra hesaba girerek neler paylaştıkları veya mesajlaştıkları kontrol edilmelidir. Ya da hesabın takipçisi olmayı da önerebiliriz.
* Farklı paylaşımlar ya da iletişime geçmek isteyenler konusunda çocukla sohbet ederek bu durumun tehlikeleri konusunda yaşına uygun örnekler üzerinden konu anlatılmalıdır.
* Kendini ispat edeceği veya birey olduğunu hissedeceği ortamın sosyal medya platformları olmadıklarını anlatmamız gerekmektedir. Ayrıca bunun için gerçek hayatta bunları yapmasına imkan verecek ortamların hazırlanması gerekmektedir.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber