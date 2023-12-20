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63 ilde mali suç örgütleri üyelerine operasyon: 302 gözaltı

Mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak 63 ilde düzenlenen "Kafes-22" operasyonlarında 302 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 08:21, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 09:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından 63 ilde Kafes-22 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirildi.

Çok sayıda sahte rapor ele geçirildi

Operasyonlarda; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 18 ruhsatsız silah, 64 sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 sahte çürük ve engelli raporu, 479 başka şahıslar adına düzenlenmiş sim Kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle, 396 basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız."

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