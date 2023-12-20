AK Parti aday belirlemek için toplanıyor, hedef yüzde 60 değişim

AK Parti'de adayların büyük bir kısmı yıl bitimine kadar açıklanacak. Aday Tespit Komisyonu 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilin adaylarını karar vermek için bu hafta toplanacak. Birçok veri masaya yatırılacak. Oluşturulan veri havuzundan faydalanılacak. İki aday arasında kalınırsa 'Acil Anket Modu' devreye girecek.

Masada, AK Parti AR-GE biriminin yaptığı anketlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manipülatif anketleri önlemek için kendisinin özel firmalara yaptırdığı anketler de yer alacak. Böylece isimler belirlenirken ince elenip sık dokunacak.

Öte yandan, milletvekilleri seçimlerinde ve partinin olağanüstü kongresinde yüzde 65'e yakın değişime giden AK Parti'de yerel seçimlerde de bu değişim en az yüzde 60 olacak. Bu seçimlere de AK Parti'nin siyasi kimliğini oluşturan "değişim ve yenileşme" damgasını vuracak.

Adaylar 27 Aralık'tan itibaren açıklanmaya başlayacak. Aday tanıtım toplantısı ise Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994'e ithafen 15 Ocak'ta yapılacak.

Seçim beyannamesi de ilk defa bu tarihte açıklanacak. Kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek. Ana slogan "Gerçek Belediyecilik" olacak.

EMRAH ÖZCAN