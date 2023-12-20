Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; özel okullarda KDV çıkmazı sürüyor. 10 Temmuz 2023'te yapılan yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Özel okullar, temmuz ayından önce çocuklarını erken kaydettirip yıllık ücretini peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için yüzde 2'lik KDV farkını talep etmeye başladı. Tüketici dernekleri, kanuna göre bu farkın istenemeyeceğini belirtip karara tepki gösterdi. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) de tartışmalara dahil olup konuyla ilgili açıklama yaptı...

"BİZ SADECE ARACIYIZ"



TÖZOK şunları söyledi: Okulların 2023 Ocak ayından itibaren açıkladıkları ücretlerine mahsuben yaptıkları peşin tahsilat için sunacakları hizmet, 2023 Eylül ayında başlamış ve 2024 Haziran ayında son bulacaktır. Tahsil edilen eğitim bedeli de bu on aylık süreçte, faturanın kesileceği tarihte yürürlükte olan KDV oranına göre düzenlenecektir. Peşin ödemeler, eğitim hizmeti henüz verilmediği için 'avans' niteliği taşır. Öğrenci kayıt tarihi ile fatura kesilen tarih aralığında oluşan yüzde 2'lik KDV farkı okulun geliri olmayıp Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır. Okullarımız KDV mükellefi olup, verginin nihai yüklenicisi tüketici konumunda olan velilerimizdir. Okullarımız vezne görevi yapmaktadır; başka anlatımla verginin nihai tüketiciden tahsili konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına aracılık etmektedir.