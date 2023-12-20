Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Beykoz'da, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 09:03, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 09:04
Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede üst kata sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıktığı evdeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.