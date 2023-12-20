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Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,31 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 09:36, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 09:37
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Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar

Dün 79,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 79,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle yükselişine devam ediyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu boğaz, ticaretin yanı sıra küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için de dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

İngiliz enerji şirketi bp'nin Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirmesinin ardından, şu ana kadar çoğunlukla mal taşımacılığını etkileyen sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği endişesine yol açtı. Gemilerin Kızıldeniz'den farklı yolları tercih etmesinin seyahat sürelerini uzatacağı, gecikme ve maliyetlerde yükselişi beraberinde getireceği belirtiliyor. Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek resmi ham petrol stok verilerini bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi stok verilerinden bir gün önce yayımlanan Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 939 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 233 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 79,43 ile 79,55 dolar aralığının direnç, 79,05 ile 78,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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