Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak personelin dağılımı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa alınacak 7 bin 158 personelin kadrolara göre dağılımını açıkladı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından '7 bin 158 personel alımı'na dair paylaşımda bulundu. Yumaklı paylaşımında alınacak personelin kadrolara göre dağılımına ilişkin tabloyu da paylaştı.
Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;
'MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.
Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz.
Hayırlı,uğurlu olsun.
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 20, 2023
Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz.
Hayırlı,uğurlu olsun. pic.twitter.com/De8WIy3ZN5