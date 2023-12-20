Bursa'da muhtar tarlasında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Memiş'in uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde Memiş'i hareketsiz vaziyette buldu.

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