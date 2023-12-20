Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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