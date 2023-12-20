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Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü

Euro fiyatları, tarihinde ilk kez sığ piyasada 32 TL'nin üzerini test ederken; dolar fiyatları 29,1060 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 10:30, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 10:30
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Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0930 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0916 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,1060 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 29,0965 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,24'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'yi test etti

Euro fiyatları tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test ederken, sığ piyasada 32,2150 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,19 düşüşle 31,9056 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,9173 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 102,27 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0955 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 36,98 seviyesinde bulunuyor.

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