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Sosyal medyadan müstehcen yayına 2 yıl hapis istendi

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli yayın yapan Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 10:34, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 10:37
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Sosyal medyadan müstehcen yayına 2 yıl hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden yayınlar yaptığı ve yayınlarda müstehcen içeriğe de yer verdiği kaydedildi.

Şüpheli Gül Hatun'un yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"Bir kere daha hediye atın"

İddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun savunmasında bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi.

Gül Hatun savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında "Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. Gül Hatun Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

26 Kasım'da gözaltına alınmıştı

Tiktok'da paylaşılan görüntüler sonrasında ekipler harekete geçen ekipler, yapılan araştırmalarda, görüntüdeki kişinin Gül Hatun olduğunu tespit etmişti.

Gül Hatun, 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

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