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Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?

2024 yılı pazar tahminini paylaşan Kılıçer, "2024 yılında 650 binlik bir otomobil pazarı beklentimiz var ama orası bile maksimum seviye diyebilirim. Hafif ticariyle birlikte de 750 bin civarında bir tahminimiz var." dedi. Kılıçer, fiyatlarda kurun yükselmesinden dolayı yeni modellerle beraber bir güncelleme olacağını ancak kampanyaların yıl sonundaki kadar büyük olmasa da ocak ayında da devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 11:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:14
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Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının üst yöneticileri, Türkiye otomotiv pazarının 2023 yılında rekor bir performans gösterdiğini belirtirken, gelecek yıl için otomotiv pazarında dinamiklerin değişebileceğini, krediye ulaşım ve finansman konularının pazarın genel gidişatında belirleyici rol oynayacağını bildirdi.

Türkiye otomotiv pazarı, yıl içerisinde ikinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatını geçtiği, otomobilin yatırım aracına dönüştükten sonra Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı tedbirlerle normalleştiği, bulunurluğun yılın ikinci yarısından hemen sonra dengelendiği bir yılı geride bırakıyor. Ayrıca binek ve hafif ticari toplam pazarının, ilk kez 1 milyon adedi aşması da 2023 yılını otomotiv pazarı anlamında önemli bir konuma yerleştirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının üst yöneticileri, 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2024 ön görülerini AA muhabiri ile paylaştı.

"2024 yılı için 2023 kadar pozitif değilim"

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'nin doğal otomobil pazarı potansiyelinin 750 bin ile 1 milyon bandında olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada toplam pazar hafif ticari ile beraber 1 milyonun üzerinde. Binek otomobil pazarı da yaklaşık 850-875 bin bandında olacak aralık verileriyle beraber. Bu şu anlama geliyor; Bir önceki yılla karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 65 geçen yılın üzerinde. Beklentilerimizin de üzerinde yüzde 25-20 civarında bir pazarla karşı karşıya kaldık." dedi.

2024 yılı için ise 2023 yılı kadar pozitif olmadığını dile getiren Kılıçer, "Sebebi de şu; özellikle kredi kullanım ve krediye ulaşım noktasında birtakım problemler yaşanıyor. Bunun önümüzdeki dönemde de açılmayacağını zaten ilgili bakan söyledi. İkincisi ve daha önemlisi bunu çok fazla dile getiren olmadı ama ben bunu birazcık da datalara bağlayarak söyleyebiliyorum. 2023 yılında aslında biz 2024'ün yüzde 20'sini sattık. Bu şu anlama geliyor, özellikle eylül ayına kadar aslında aracını değiştirmek üzere planlama yapmayan, belki de 2024'te 2025'te aracını değiştirmek isteyen insanlar araç bulunabilirlik problemlerinden dolayı bulduğunu aldılar." diye konuştu.

"Fiyatlarda yeni modellerle beraber bir güncelleme olacağını düşünüyorum"

2024 yılı pazar tahminini paylaşan Kılıçer, "2024 yılında 650 binlik bir otomobil pazarı beklentimiz var ama orası bile maksimum seviye diyebilirim. Hafif ticariyle birlikte de 750 bin civarında bir tahminimiz var." dedi.

Kılıçer, fiyatlarda kurun yükselmesinden dolayı yeni modellerle beraber bir güncelleme olacağını ancak kampanyaların yıl sonundaki kadar büyük olmasa da ocak ayında da devam edebileceğini sözlerine ekledi.

"Pazar dinamikleri değişebilir"

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel de 2023 yılının, beklentilerin çok üzerinde seyreden ve satış rekorlarının kırıldığı bir yıl olduğunu anımsatarak, "Hyundai markası olarak tüketicilerin taleplerine yanıt verebilmek için iş planlarımızın üzerinde araç tedarik sağlayarak satışlarımızı artırdık. 2024 yılında ise daha farklı senaryoların yaşanacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle mart ayındaki seçimlerin ve para piyasalarındaki olası değişikliklerin, otomotiv sektörünü etkileyeceğini tahmin ettiklerini bildiren Berkel, "Bu bağlamda, satışların 2023 yılına göre daha düşük seviyelerde gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi. Berkel, buna karşılık, son yıllarda satışları artan elektrikli otomobillerin trendinin 2024 yılında da devam edeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tamamen elektrikli otomobillerin (EV), binek pazarından aldığı payın önümüzdeki yıl yüzde 15 seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca sektörde satılacak hem yeni EV hem de hibrit modellerle tüketicilere daha farklı seçenekler sunulacağını öngörüyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse; hem faizler, hem de krediye ulaşmaktaki zorluklar kadar para piyasalarındaki ekonomik gelişmeler de sektörünün dinamiklerini değiştirebilir. Bu öngörülerimizden yola çıkarak, 2024 yılında gerçekleşmesi muhtemel toplam satış adetini 875 bin olarak tahmin ediyoruz."

"Satış adetlerinin 775-825 bin aralığında olmasını öngörüyorum"

DFSK Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK Türkiye olarak 2023 yılında yapılanmaya öncelik verdiklerini, bu dönemde bayilik başvurularının değerlendirildiğini ve 9 yetkili satıcı ile anlaşma yapıldığını söyledi.

Rekorların kırıldığı 2023 yılındaki toplam satışlardan sonra otomotiv sektörünün 2024 yılında göstereceği satış performansını merakla beklediklerini dile getiren Şahsuvaroğlu, "2024 yılında Türkiye pazarının 2023'e göre azalmasını ve satış adetlerinin 775-825 bin aralığında olmasını öngörüyorum." dedi.

DFSK markası olarak 2024 yılının sonuna kadar yetkili satıcı sayısını 12'ye, servis noktasını da 40'a çıkarmayı planladıklarını aktaran Şahsuvaroğlu, "Mevcut 6 modelimizin yanına 2024 Nisan ayından itibaren SUV Fengon 600 ile plug-in hibrit teknolojisine sahip E5 SUV modellerimiz de katılacak. Yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedefimizi yüzde 50'si binek, yüzde 50'si de hafif ticari olmak üzere 5 bin adet olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

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