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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 27 Aralık'ta yönetimle yapacağı görüşmeyle ilgili olarak, zamanı geldiğinde konuşup duruma göre hareket edeceklerini belirterek, "Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 11:15, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:22
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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuştu

Bakırköy Ata Spor Kulübünün "Sporun Enleri" ödül töreninde Süleyman Seba Özel Ödülü'nün sahibi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirin sorularını yanıtladı.

Ödül aldığı için mutlu olduğunu belirten Çalımbay, spor hayatı boyunca disiplinli olduğunu söyleyerek "Başarılarla geçen spor hayatım oldu. Böyle ödül verdiklerinde de çok mutlu oluyorum. Gelip almamak da olmaz. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre de hareket ederiz"

Sözleşmesi uyarınca 18 Aralık'ta yapılması planlanan görüşmelerin 27 Aralık'ta yapılacak olmasıyla ilgili de tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Benim işim neyse ben onu yapıyorum. Zamanı geldiğinde konuşulur ve ona göre de hareket ederiz. Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Ben yine söylüyorum, benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı varsa ben seve seve işimi yaparım, hiçbir sorun yok benim için."

Beşiktaş'ta açıklanan kadro dışı kararları hakkında da konuşan Çalımbay, bu durumun hemen hemen her kulüpte yaşadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Kulüpler, takıma zararlı olan, bekledikleri performansı göstermeyenler veya herhangi bir tartışma yaşandığı zaman böyle kararlar alabilir. Bu da normal bir şey. Bizde de kararı yönetim verdi. Tabii ki araştırmadan verilen bir karar değil. Mutlaka onların da yaşanan durumlar karşısında verdiği bir karardı. Biz de elimizde olan kadroyla oynayacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. En son Lugano maçında hem genç arkadaşlarımızı oynattık hem de takımdaki arkadaşlarımızla kaynaştırdık. Beraber oynadılar, çok da iyi oynadılar. Yine aynı şekilde sahaya çıkacağız. Hem genç arkadaşlarımızı hem de diğer arkadaşlarımızı kullanacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanmamız lazım. Hem Alanyaspor'u hem de Hatayspor'u yenmemiz lazım. Başka bir düşüncemiz yok."

"Beşiktaş'ta hedef bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye Kupası var"

Son oynanan Lugano maçında genç oyunculara şans veren Çalımbay, bu durumun devam edeceğinin de altını çizdi.

Genç futbolcuların daha çok süre alacağını vurgulayan Çalımbay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tabii ki genç oyuncuları daha fazla görecekler ama birden bire hepsini oynatmak, çocukların üstüne gitmek doğru değil. Biz bunun planlamasını ekip olarak zamanlama anlamında ve güzel şekilde yapıyoruz. Arkadaşlarımızı o maçta güzel şekilde sahaya sürdük ve başarılı oldular. İnşallah hepsi iyi yerlere gelir, ben bu isimlerden bazılarının güzel noktalara geleceklerine inanıyorum. Altyapıda daha da fazla oyuncu arkadaşlarımız var. Kendim de altyapıdan geldiğim için sürekli 19 yaş altı takımının başında olan Serdar hocayla, altyapının başında olan Mehmet Ekşi hocamızla sürekli irtibatta olarak arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Biz altyapı da demiyoruz, öz kaynak diyoruz. Bu arkadaşlarımızı maçlarda ve antrenmanlarda kullanıyoruz. Şu anda hepsi bizimle antrenmana çıkıyor. Oynatma fırsatımız oldukça da oynatacağız hepsini."

Beşiktaş'ın genç oyuncularının gelecekte siyah-beyazlı takımın iskeletini oluşturacağını da ifade eden Çalımbay, "Gelecek arkadaşlarımız var, daha da gelecek isimler olabilir. Mesela bizim geçen maçta ikinci yarıda oyuna aldığımız Mustafa henüz 16 yaşında. Ama fiziği olsun, geri kalan her özelliği olsun gayet iyi durumda olduğu için aldık oyuna. Milli takımda sürekli oynuyor. Semih de öyle Ege de öyle. Onların hepsini kullanmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın bu sezonki hedefleri hakkında da konuşan Çalımbay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Beşiktaş'ta hedef bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye Kupası var. Ne olursa olsun ligden kopmayacağız, ligde de gideceğiz. Takımın başına geldik, takımı tamamen tanıdık. Bundan sonra devre arasında 3-4 oyuncu da alınırsa her şey bambaşka olur. Samet abi, ben ve Feyyaz hoca her gün oturuyoruz, takıma bakıyoruz, alınacak oyunculara ve eksiklere bakıyoruz. Konuşarak bu durumu halletmeye çalışıyoruz."

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