Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde sağlık çalışanını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 14:11, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 14:13
Yeniköy Mahallesi'nde gezici sağlık hizmetlerinde görevli ebe Y.Y.Ö, 18 Aralık'ta muhtarlık binasına sağlık taraması için gelen H.G'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.
SULH CEZA HAKİMLİĞİ SERBEST BIRAKTI
Ebenin şikayeti üzerine H.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAKANLIK AVUKATI VE BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Karara Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi, H.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Yeniden gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.