Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı

Karara Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Yeniköy Mahallesi'nde gezici sağlık hizmetlerinde görevli ebe Y.Y.Ö, 18 Aralık'ta muhtarlık binasına sağlık taraması için gelen H.G'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net