3 ilde rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 8 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli Kırklareli ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülerek haklarında işlem başlatıldı.