Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 13:06, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 13:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.K'nin kentte olduğunu tespit etti.
Ekipler, Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.