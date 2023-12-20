Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından 'Türkşeker'e personel alımı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

2023 yılında Türkşeker'e 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk.

Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız.

Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın.