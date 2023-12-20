Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişimi önlendi: 4 terörist etkisiz
Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 13:38, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 13:53
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."