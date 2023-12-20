MEB hariç, diğer bakanlıklar alacağı personel sayısını ilan ediyor

TBMM'de bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor.

bütçe görüşmeleri esnasında bakanlıklar alacağı personel sayılarını da ilan ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 21, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel, İçişleri Bakanlığı da 10 bin polis alacağını duyurdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yakında personel alımına çıkacaklarını ilan etti.

MİLLİ EĞİTİM ÖĞRETMEN ALIM SAYISINI AÇIKLAMADI

Bakanlıklar bir bir alım sayılarını açıklarken, MEB öğretmen alımına dair bir açıklama yapmadı.

Memurlar.net'ten Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre,Bakan Yusuf Tekin'in yüksek sayıda bir atama istediği fakat Maliye Bakanlığı'nın aynı görüşte olmadığı yönünde.

Görüşmeler henüz neticelenmediği için Milli Eğitim'in alacağı öğretmen sayısı da netleşmedi.

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