Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
İstanbul Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 15:41, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 15:45
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi.
Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.
Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.
Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.