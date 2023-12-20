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Avrasya Tüneli 7 yılda ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin 7 yılda 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon kez geçildiğini ve ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 16:16
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'da yapıldığını hatırlattı.

İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtaları arasında denizin altından araçla geçişi sağlayan tünelden, Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak hesaplamalar yapıldığını belirten Uraloğlu, "7 yılda 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon kez geçilen Avrasya Tüneli, kullanıcılarına 172 milyon saat zaman, 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı ve 492 milyon araç/kilometre azalımıyla kaza maliyeti tasarrufu sağladı. Böylece tünelin hizmet vermeye başladığı günden bu yana ülke ekonomisine katkısı 1,5 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- Hızlı, ekonomik ve güvenli

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla İstanbul Boğazı geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini, İstanbul trafiğini rahatlattığını kaydetti.

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı deniz altı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli Projesi'nin, 14,6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildiği bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde trafiğin yoğun olduğu bu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süreleri 15 dakikaya kadar indirildi. Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi. Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor."

Kendi enerjisini üretecek

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binasıyla Asya havalandırma ve trafo binalarında güneş enerjisi santralini (GES) devreye alma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, optimum panel ve yüksek teknoloji ürünü inverterlerle tasarlanan GES'in yıllık üretimiyle Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Tünelde yolcu ve sürüş güvenliğine önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Tünel ve yaklaşım yollarındaki trafik akışı, kontrol odasında görev alan operatörler tarafından 7 gün 24 saat boyunca takip ediliyor. Acil durumlar için gerekli koruma planları hazırlanarak, Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi'ne (SCADA) tanımlandı. Enerji, havalandırma, aydınlatma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş kontrolü gibi sistemler bütünlük içinde otomatik çalışıyor. Kaza, araç arızası gibi olağandışı durumlar 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.

Acil durumlara müdahale 2 dakikanın altında

Uraloğlu, acil durumlarda, uzman acil durum ekiplerince, tünel yapısına uygun özel üretilen ve üzerinde yangın söndürme teçhizatı olan motosikletlerle 2 dakikanın altında bir sürede müdahale edildiğini kaydetti.

Tünelde gerçekleşebilecek olağan dışı olayların, kurumlara düşen sorumlulukları ele alacak şekilde 26 ana senaryo başlığında belirlendiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ortaklaşa gerçekleştirilen 13 başarılı tatbikat ve periyodik toplantılarla kurumlar arası koordinasyon devam ettiriliyor. Avrasya Tüneli planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandı. Proje, yapım sürecinde pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünyada tünelcilik alanında yeni bir çağ açtı. Proje, alanının en saygın kuruluşlarınca çeşitli kriterlerin titizlikle incelenmesi sonucu 5'i uluslararası inşaat ödülü olmak üzere 14 ödüle layık görüldü."

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