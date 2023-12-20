Bakan Göktaş, köpeklerin yaraladığı Tunahan'ı ziyaret etti

Bakan Göktaş, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Tunahan Yılmaz ve ailesini ziyaret etti. Göktaş'ı hastaneye girişinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ve yetkililer karşıladı. Tunahan Yılmaz'ın odasına çıkan Göktaş, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Anne Ergül ve baba Halil Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, Tunahan Yılmaz ile görüştü. Bakan Göktaş, çocuğa ve aileye verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.