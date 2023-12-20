Trabzon'da tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen kişi öldü
Trabzon'da, tünelin üst kesimindeki patika yoldan düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 17:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 17:33
Gazipaşa Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki tünelin üst kesimindeki patika yolda yürüyen Burak Özbek (28) dengesini kaybederek demir korkuluklardan kayalıklara düştü.
Ağır yaralanan Özbek sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Özbek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.