FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisinden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İtirafçı olan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net