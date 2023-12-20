Ankara'da yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı işçi öldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 20:00, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 20:42
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın temel betonu atılırken beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı.
Yan yatan beton pompasının kolu, inşaatta çalışan Fatih Konuk'un (34) başına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konuk'un cenazesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Konuk'un cenazesinin memleketi Samsun'un Çarşamba toprağa verileceği öğrenildi.