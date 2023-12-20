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Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 ülkeyle olmak üzere şimdiye kadar toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 22:33, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 22:41
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Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı uzun uçuş testinden başarıyla geçti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA için orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü 13. uçuş testi gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testte, ortalama 20 bin feet irtifada kesintisiz olarak 32 saat havada kaldı.

Milli SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı.

Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre katetti. Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12. uçuş testinde 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda ilk kez halka açık olarak sergilenmiş, ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'e katılmıştı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilenmişti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler, bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

- 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 ülkeyle olmak üzere şimdiye kadar toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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