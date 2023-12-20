Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 22:57, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 22:59
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.