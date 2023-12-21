Babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 3 gün önce tartışma çıkmış, İsmail D. babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalışmıştı.

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