Babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 19:57, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 20:05
Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki evlerinde babası Hasan D'yi bıçakla öldürerek sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail D'nin (40) polisteki işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 3 gün önce tartışma çıkmış, İsmail D. babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalışmıştı.
İhbar üzerine dün olay yerine giden polis ekipleri İsmail D'yi gözaltına almıştı.