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21 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 00:03
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21 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- TBMM Genel Kurulunda TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılacak, MÜSİAD Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde incelemede bulunacak, Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, 2022 yılı sosyal koruma ile kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi Yılport Samsunspor-Tümosan Konyaspor, Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/Rize/17.00/İstanbul/Ankara/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 16. hafta Boluspor-Manisa FK ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/14.00/Şanlıurfa/17.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşlarında; Beşiktaş, Çekya'nın Zabiny ekibini konuk edecek, Antalya Büyüşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa'nın Tango Bourges Basket, Bursa Uludağ Basketbol, İngiltere'nin London Lions ve Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya'nın Movistar Estudiantes takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Bourges/Londra/Madrid/22.00)

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00)

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