Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han, genel seçimlerde milletvekili adayı olacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Ravalpindi'de basın mensuplarına konuşan Gohar Han, cezaevindeki İmran Han'ın İslamabad, Lahor ve Mianvali'den genel seçimlerde milletvekilliği için yarışacağını belirtti.

Uzmanlar, Han'ın seçimlere katılabilmesi için uzun bir hukuk mücadelesi vermesi gerekeceğini vurgulayarak, eski Başbakanın teknik olarak parlamentoya girmeye uygun olduğunu ancak hakkında çok sayıda davanın bulunduğunu kaydetti.

- İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Avukat Gohar Han, 2 Aralık'ta PTI'nın yeni genel başkanı olmuştu.