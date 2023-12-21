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İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Seçim stratejisini 'futbol' taktiği ile anlatan Erdoğan "Rakibin kim olduğu önemli değil; maça kazanmak için çıkılır" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 07:57, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:41
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İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin İstanbul il başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında söz alan teşkilat yöneticileri, seçimi kazanmak için her türlü çabayı göstereceklerini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, bazı teşkilat üyeleri "Bu seçim bizim için aynı zamanda size bir vefa seçimi de olacak. Bu seçimi alarak size vefa borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

'KAYIP 5 YIL VAR, İSTANBUL BUNU HAK ETMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, istişare toplantısında şu mesajları verdi: Yeniden İstanbul diyerek yola çıkıyoruz. Kayıp 5 yıl var. İstanbul bunu hak etmiyor. Bir 5 yıl daha kaybedemeyiz. İstanbulluların, bize oy verenlerin umudunu boşa çıkaramayız. Biz her türlü hazırlığı yapıyoruz. Sizler de İstanbul'u almak için sahada olacaksınız. Bunu adeta futbol mantığı ile düşünün. Yani rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizi ilgilendirmiyorlar. Biz hazırlığımızı yapıp, sahaya çıkarız. Maçı kazanmak üzere sahaya çıkacağız. Yeter ki iyi hazırlanalım. Sahada canımızı dişimize katalım. Var gücümüzle çalışıp, kazanmaya odaklanalım.

KÜSKÜNLÜK OLMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanmasından sonra teşkilatlarda herhangi bir küslük ve kırgınlık olmaması gerektiğine de dikkat çekti. Erdoğan "Herkes bunun bir bayrak yarışı olduğu düşüncesi ile hareket etmeli. Biz gerekli istişareleri yapıyoruz. Adaylarımızı en iyi şekilde belirleyeceğiz ve kazanmaya odaklanacağız" dedi.

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