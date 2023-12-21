Adana'da bir kişi silahla öldürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan'a (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

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