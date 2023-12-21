Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
AYM'de Can Atalay dosyası ikinci kez görüşülecek
AYM'de Can Atalay dosyası ikinci kez görüşülecek
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
AİHM Bylock'u kabul etmedi
AİHM Bylock'u kabul etmedi
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Kiralardaki köpük eridi
Kiralardaki köpük eridi
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
Sektör temsilcileri yanıtladı: Otomobil fiyatlarında artış olacak mı?
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
'5 liralık hatıra paralardaki Atatürk benzemiyor' iddialarına açıklama
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Bakan Uraloğlu: Maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
Dolar'da rekor! Euro da tarihinde ilk kez 32 TL'yi gördü
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
45 bin TL'ye çürük raporu! Hastane yöneticilerinin de olduğu 11 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2024'te uygulanacak idari para cezaları yüzde 58,46 artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 08:46, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 08:47
Yazdır
Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

- Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 9 milyon 654 bin 454 lira - 482 milyon 627 bin 410 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 4 milyon 828 bin 994 lira - 48 milyon 265 bin 212 lira

- Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi: 98 bin 910 lira - 967 bin 918 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi: 483 bin 959 lira - 2 milyon 253 bin 765 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda: 35 bin 325 lira - 158 bin 963 lira

- Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi: 17 bin 661 lira- 706 bin 509 lira

- Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 967 bin 918 lira - 9 milyon 654 bin 454 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 483 bin 959 lira - 2 milyon 253 bin 765 lira

- Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 14 bin 129 lira - 98 bin 910 lira

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye: 9 milyon 654 bin 454 lira - 482 milyon 627 bin 410 lira

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye: 4 milyon 828 bin 994 lira - 48 milyon 265 bin 212 lira

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye: 98 bin 910 lira - 967 bin 918 lira.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber