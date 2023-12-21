AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. AYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anayasa'nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşıoy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir."

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağlamak için toplandı.

Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Karar, 3 karşı oy ve oy çokluğu ile alındı.

AYM, ekim ayında Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmüş ve hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.