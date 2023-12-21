Sosyal medya platformu X'e dünya çapında erişim sorunu

Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.

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