FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye ait örgüt evlerinde gizlendikleri belirlenen firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 09:47, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:51
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÖĞRETMEN,POLİS VE ASKERLERİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.