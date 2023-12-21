Motorine zam bekleniyor
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 10:05, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 10:31
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.