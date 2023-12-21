Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
PttAVM de halka arz oluyor
PttAVM de halka arz oluyor
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
AYM'de Can Atalay dosyası ikinci kez görüşülecek
AYM'de Can Atalay dosyası ikinci kez görüşülecek
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
AİHM Bylock'u kabul etmedi
AİHM Bylock'u kabul etmedi
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Piyade okulundaki olaya sebep olan personel görevden uzaklaştırıldı
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Asgari ücret artışı son 5 yıllık dönemde enflasyonun altına düşmedi
Kiralardaki köpük eridi
Kiralardaki köpük eridi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteoroloji 21 Aralık hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Beş ile sarı iki ile ise turuncu uyarı yapıldığı son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Ege'nin iç kesimlerinde ise kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 10:18, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 10:20
Yazdır
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla il geneli ile Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli; Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvveti sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber