Dolar günü 29,15 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,15 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 17:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,1300
|29,1310
|29,1530
|29,1540
|Avro
|31,9420
|31,9430
|32,0610
|32,0620
|Sterlin
|36,8530
|37,0000
|36,8640
|37,0110
|İsviçre Frangı
|33,7550
|33,9240
|33,9110
|34,0810
|ANKARA
|ABD Doları
|29,1000
|29,1800
|29,1230
|29,2030
|Avro
|31,9020
|31,9820
|32,0210
|32,1010
|Sterlin
|36,7930
|37,0030
|36,8040
|37,0140