Dolar günü 29,15 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,1300 29,1310 29,1530 29,1540 Avro 31,9420 31,9430 32,0610 32,0620 Sterlin 36,8530 37,0000 36,8640 37,0110 İsviçre Frangı 33,7550 33,9240 33,9110 34,0810 ANKARA ABD Doları 29,1000 29,1800 29,1230 29,2030 Avro 31,9020 31,9820 32,0210 32,1010 Sterlin 36,7930 37,0030 36,8040 37,0140