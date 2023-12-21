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Dolar günü 29,15 TL'den tamamladı

Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,15 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 17:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 18:06
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Dolar günü 29,15 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları29,130029,131029,153029,1540
Avro31,942031,943032,061032,0620
Sterlin36,853037,000036,864037,0110
İsviçre Frangı33,755033,924033,911034,0810
ANKARA
ABD Doları29,100029,180029,123029,2030
Avro31,902031,982032,021032,1010
Sterlin36,793037,003036,804037,0140

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