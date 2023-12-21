Üney, yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunun güncellemesine dair kararın 16 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Kararın, yayımlanmasından 9 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bu durumun ilaca erişimde sıkıntılara yol açtığını belirten Üney, şunları kaydetti:

"İlaca erişemeyen hastalarımız için her dakikanın kritik olduğunu bilen meslektaşlarımız, hastalarını ilaçsız bırakmamak için adeta çırpınmaktadır. Ancak yaşanan sorun ortadadır. Heyetimiz, başta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarla hızlı bir görüşme trafiğine geçmiş, krizin aşılması için uygulamanın yürürlük tarihinin erkene çekilmesini ısrarla talep etmiştir. Bugüne değin kesintisiz sürdürdüğümüz çabalarımız ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. İlacına erişemeyen hastalarımız için her dakikanın kritik olduğunu en iyi bilen meslek grubuyuz. Şu anda piyasada bulunamayan ilaçların sorumlusu meslektaşlarımız değildir."