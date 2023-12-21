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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 11:27, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 11:28
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.

Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.

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