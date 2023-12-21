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Tekirdağ merkezli 3 ildeki 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 12:31, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 12:32
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Tekirdağ merkezli 3 ildeki 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan baskında, 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirilmişti.

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