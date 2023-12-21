Bir fenomenin cezaevi portresi: Dilan Polat neden sürekli açıklama yapıyor?

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Dilan Polat, tutuklanmasına rağmen gündem olmayı başarıyor.

Dilan Polat, ya avukatlarına açıklama yaptırıyor, ya da mektup yazarak bir şekilde gündemde kalmayı başarıyor.

Ağır nitelikli suçlardan dolayı tutuklanan Dilan Polat, soruşturma kıskacına girdiği andan itibaren sürekli söylem değiştirdi ve dosyaya giren yeni raporlara göre farklı portreler çizmeye başladı.

Dilan Polat sürekli açıklama yaparken, eşi ve davadan tutuklanan diğer isimlerden hiçbir açıklama gelmedi. Tutuklulardan sadece Dilan Polat ve avukatları konuşuyor.

Dilan Polat, soruşturma haberleri çıktığında önce iddiaları reddetti ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu, hatta kendisine rakip olarak gördüklerine meydan okudu.

Gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, iddiaları "Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar. Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız." sözleriyle yalanlamıştı.

İddiaları yalanlayan Polat çifti, geçmişe dönük herşeylerinin incelendiğini ve vergi dahil hiçbir suçları olmadıklarını anlatmaya çalıştı.

Bu açıklama tazeyken, 22 Ekim'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çiftine yönelik soruşturmanın içeriğini duyurdu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Polat çifti, bu gelişme üzerine rakiplerinin gerçek dışı haberler yaydığına dayalı söylemi bırakarak, 30 Ekim'de taktik değiştirdi ve bu kez kendilerine yönelik suçlar içinden vergi suçunu dolaylı olarak kabul etti. Açıklamanın ana başlıkları şöyleydi:

" - Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur.

- Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz.

- MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur.

- Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz."

Çalışanlarını ayaklandırmak, rakiplerine hadlerini bildirmek gibi sert açıklamalarını sürdüren Polat çifti, "avukat ordularının" çalıştığını ileri sürerek, ülkeye döviz getirmekle meşgul olduklarını da iddia etmişti:

"2022 yılına kadar incelendik. Göz önünde olan insanlarız her sene inceleniyoruz. Bizim her senemiz inceleniyor zaten. Hiçbir şey bilmeyen insanların lafıyla gündem yaratmayın. Avukat ordum çalışıyor, herkese dava açıyoruz. Kamuoyu baskısından dolayı tabiki herkes işini yapacak. İnsanların tek dertleri magazin. İnsanların ilgilendikleri tek şey magazin ve merak. Bir kaos arıyorlar. Bu şekilde başaramamış olmalarını bastırıyorlar. Ülkemizde yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize döviz çekmek için çalışıyoruz."

Dilan ve Engin Polat, sosyal medya üzerinde bu tür açıklama yaparken, aynı suça karıştıkları belirlenen aile üyeleriyle birlikte tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Tutuklanmasının ardından Dilan Polat, artık sert açıklamaları bıraktı ve çocuklarının derdine düşmüş anne portresi çizmeye başladı.

Cezaevinde ilk açıklamasında, çok üzgün olduğunu ve üzüntüsünün en büyük nedeninin çocuklarını göremeyişi olduğunu dile getiren Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalar karşısında çaresiz oluşum da beni üzüyor ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.

Dışarıdaki hayatı ile cezaevindeki hayatı arasında taban tabana zıtlık olduğunun altını çizen Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım." ifadelerini kullandı.

Bu mektubun öncesinde Dilan Polat'ın intihar edeceği iddiaları da haberleştirildi ancak yalanladı. Dilan Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.

Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, "Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum" dediğini aktardı. Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

Avukat Eryiğit, Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptığı açıklama, çiftin pişmanlıklarını dile getirip vergi suçu işlemiş olabileceklerini dolaylı kabul ettikleri mektubunun yazımına katkı sağladığını da açıkladı.

Dilan Polat, bu arada Gazeteci İsmail Saymaz'a mektuk yazarak, dosyadaki iddiaları yanıtlamak yerine duygusal mesajlar verdi:

"Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."

Dilan Polat'ın avukatı Eryiğit bir süre sonra açıklama yapmadı ve Polat çifti hakkında açıklamalar Avukat Hüseyin Kara'dan gelmeye başladı. Kara, Dilan Polat'ın "ruh halinin iyi olmadığını ve sürekli oğlunun sözlerini tekrarlayarak ağladığını" söyledi.

Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" derken, çiftin vergi suçu işlediğini de açıklama gereği duydu. Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi. Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

Avukat Kaya'nın vergi suçu dışında bir suç olmadığını iddia etmesinin hemen ardından MASAK'ın soruşturma dosyasına ek rapor gönderdiği ve yasa dışı bahisle suçlanan iki ismin de dava dosyasına girdiğin duyuldu.

Dilan Polat, son olarak yine bir mektupla gündemde. Polat mektubu bu kez eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun'a yazdı ve özel bu mektup yine sosyal medyadan paylaşıldı. İki sayfa mektup yazan Dilan Polat, yine duygusal mesajları öne çıkardı:

"Çok özledim Kübra'm. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Şu an saat 20.30, öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri...Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten.."