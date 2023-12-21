AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi
Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi
MSB kaynaklarından Tuzla Piyade Okulundaki olaya ilişkin açıklama
MSB kaynaklarından Tuzla Piyade Okulundaki olaya ilişkin açıklama
AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
PttAVM de halka arz oluyor
PttAVM de halka arz oluyor
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları belirledi
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
AİHM Bylock'u kabul etmedi
AİHM Bylock'u kabul etmedi
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
İstanbul toplantısının perde arkası: Kazanmak için sahaya çıkacağız
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hazine Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM Giriş Sınavı 3. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Gara, Hakurk ve Kandil'de bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 14 hedef vuruldu
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Malatya'da avukatlar 'Tek çatıda adliye' yürüyüşü düzenledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
Erdoğan: Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
İşte yabancı ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Bakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Erbakan açıkladı: YRP 3 büyükşehirde aday çıkaracak mı?
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkşeker'e 214 yeni personel alınacak
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Türkiye'de 2023 yılında ekonomide neler yaşandı?
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Yurt içi seçmen kütüğü 4 Ocak'ta askıya çıkacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi

Ankara Valiliği, halk sağlığının ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 12:43, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 12:46
Yazdır
Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi

Vali Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine "acele" koduyla gönderilen yazıda, son yıllarda sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkileri bulunduğu belirtildi.

YAZIDA İNSANLARIN CAN GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bunun yanında son yaşanan vakaların, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen yazıda, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı bildirildi.

Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemler "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde "Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır." hükmünün yer aldığına işaret edilen yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı.

Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber