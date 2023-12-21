Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için seyirci kararı
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 13:07, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 13:12
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman tribünü kararı geldi.
İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbide sarı-kırmızılı taraftarların da deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.