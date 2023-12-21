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Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varili geçtiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek 30 yılda Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 14:29, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 14:31
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Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varili geçtiğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkent Millet Bahçesi'ndeki Altın Mekan Kütüphanesi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Karadeniz doğal gazından Gabar petrolüne ve nükleer enerjiye kadar pek çok konuda gençlerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda, inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından kurtarabilmek." ifadelerini kullandı.

Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin ve enerji güvenliğinin, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında, Cumhurbaşkanı'mız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Tam üretime geçtiğinde, Türkiye'nin ihtiyacının belki yüzde 25-30'unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık. Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz."

Bayraktar, programa Türkiye'nin otomobili TOGG T10X ile geldiğini belirterek, "Hemen her şeyin elektrikli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz elektriği ondan üretmeyelim, bundan üretmeyelim, nükleerden üretmeyelim. Nükleer enerji olmazsa Türkiye daha güvenilir bir ülke olur mu? Nükleer olursa daha güvenilir olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin enerji politikasının özünde nükleerin olduğunu Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda ABD'nin başını çektiği 22 ülkenin 2050'ye kadar toplam nükleer gücünün üç katına artırılması konusunda fikir birliğine vardığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yani yeni nükleerler yapmak istiyorlar. Şu anda dünyada devam eden 50'nin üzerinde yeni nükleer santral var. Dolayısıyla hal böyleyken onlara bunları yapmak helal, her şey onlar için mübah. Türkiye bunu yapmak isteyince Türkiye bunu yapmasın. Bu ne demek? Türkiye gelişmesin. Türkiye bize dışa bağımlı olmaya devam etsin. Dolayısıyla bizim kendi doğal gazımızı, petrolümüzü bulmaktan, yenilenebilir kaynaklarımızı, güneşi, rüzgarı, jeotermali devreye almaktan, kendi yerli kömürümüzü kullanmaktan ve nükleeri yakmaktan alıkonmamız asla kabul edilebilir bir şey değildir."

Bayraktar, gençlere güvendiğini vurgulayarak, "İnşallah geleceğimiz kardan aydınlık olacak. Biz size güveniyoruz. Gençler bizim en büyük varlığımız. Genç nüfusumuz ülkenin büyük bir zenginliği. Ama gençliğin de sizler gibi bilinçli olması ve geleceğe umutla bakması lazım. Ben sizleri gördükçe geleceğe büyük bir ümitle bakıyorum. Bana büyük bir umut verdiniz bu akşam." ifadelerini kullandı.

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