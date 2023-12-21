Sinop Polisevi'nden düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Olay, 12.00 saatlerinde Gelincik Mahallesi'nde bulunan Polisevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polisevi'nde konaklayan üniversite öğrencisi G.Y., hava almak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden üniversite öğrencisi 4'üncü kattan aşağıya düştü. Alt katta bulunan demir korkuluklara çarpan üniversite öğrencisi düştüğü zeminde yaralandı.

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