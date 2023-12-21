Hayırsız evlat 'pes' dedirtti...Babasına ait daireyi soydu

Olay saat 13.00 de Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'ta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Halit Ö.(74), dairesinin kapısını açtığında şoke oldu. Dairenin içinde eşyalarının olmadığını, oğlu Ali Ö.(46)'nün evde olduğunu fark etti. Öfkelenen baba, eşyalarının nerede olduğunu sordu. Oğlu eşyalarını sattığını söyleyince öfkelenen baba, polise şikayette bulundu. Evdeki eşyaları satan Ali Ö. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.