Adliyenin kapısına kafa atan şüpheli tutuklandı
Bolu'da marketten ve camiden hırsızlık yaptığı için yakalanan şüpheli, kapısına kafa atarak girdiği adliyede tutuklandı.
Şehir merkezinde bulunan bir markete giren H.E., kasada bulunan cep telefonlarını kimsenin görmediği esnada cebine koydu. Bölgeden hızlıca uzaklaşan H.E., başka bir zamanda camiye giren vatandaşların ayakkabılarını çaldı. Üst üste ihbarların üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.E.'nin peşine düştü. Çaldığı malzemeleri satmak üzereyken yakalanan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyede polis ekiplerine zorluk çıkararak binaya girmek istemedi. Kapıya kafa atan H.E.'nin güçlükle adliyeden içeriye girmesi sağlandı.
H.E., çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.