Sağlık-Sen üniversitelerde görevli sağlıkçıların yer değişikliği talepleri için platform kurdu

Sendikadan yapılan açıklamaya göre platform, yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak.

Platformda toplanan talepleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli yapılmasına imkan sunacak.

Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları " http://talep.sagliksen.org.tr/ " adresine girerek yararlanabilecek.